В Москве досрочно откроют участок Большой кольцевой линии метро

Участок Большой кольцевой линии столичной подземки от станции ЦСКА до станции "Деловой центр" открывается досрочно. Это произойдет во вторник, 22 декабря 2020 года.

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, в этот день начнут работать ранее закрытые станции "Хорошевская", "Шелепиха", "Деловой центр". Их закрывали, чтобы присоединить к общей системе метрополитена новые станции БКЛ "Карамышевская" и "Мневники". После открытия новых станций западного участка БКЛ порядка 40 тысяч москвичей станут добираться до нужных станций на 40 минут быстрее. А по словам главы столичного дептранса Максима Ликсутова, разгрузится часть Таганско-Краснопресненской линии.

На станции "Полежаевская" станет свободнее на 26%, на "Октябрьском поле" - на 28%, на "Щукинской" - на 11%. Весь этот поток пассажиров заберут новые станции БКЛ.