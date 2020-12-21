В Москве начали рассылать фальшивые квитанции за коммуналку

Жителям Москвы стали приходить фальшивые квитанции за коммунальные услуги. Если по ним заплатить, то мошенники получат доступ к карте и в любой момент смогут списать деньги.

Речь идет о поддельных Единых платежных документах, где чаще всего говорится о задолженностях. Такие уведомления москвичам приходят на электронную почту. Как отмечают в пресс-службе департамента ЖКХ, прежде чем перейти к оплате, надо убедиться, что квитанция подлинная.

Настоящие долговые квитанции на e-mail могут получить только те, кто подписался на соответствующую услугу на mos.ru. Но в любом случае нужно проверить сведения в личном кабинете. И заодно сравнить электронную квитанцию с бумажной, которую приносят в почтовые ящики. Если у вас действительно есть долг, то документ будет розового цвета. К тому же в настоящем ЕПД обязательно указывается ФИО плательщика, площадь квартиры, количество потребленного ресурса и прочая детальная информация.

Горожанам, получившим подозрительный счет, советуют обратиться в справочную службу мэрии 8(495)777-77-77.