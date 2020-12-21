В Москве расширили запись на вакцинацию от коронавируса

С понедельника, 21 декабря, в Москве расширена запись на вакцинацию от коронавируса.

Выбрать удобную дату и время для получения первого компонента вакцины "Спутник V" могут сотрудники сфер транспорта, промышленности, энергетики и СМИ. Записаться на вторую половину можно будет в пункте вакцинации.

Чтобы пройти процедуру, достаточно иметь паспорт и полис ОМС. Процедура займет около часа: с учетом времени на медосмотр, разморозку вакцины и медицинским наблюдением. По оценкам властей Москвы, вакцину в общей сложности могут получить около миллиона горожан.