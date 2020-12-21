В Москве усилят контроль за соблюдением антикоронавирусных мер

Роспотребнадзор будет более тщательно проверять соблюдение антикоронавирусных мер в Москве перед новогодними праздниками. Об этом сообщает столичный главк надзорного ведомства.

Особое внимание проверяющие намерены уделять местам массового скопления граждан. Среди них - торговые центры, заведения общепита, офисы. Ранее руководителям этих заведений было рекомендовано ужесточить санитарную безопасность в предновогодний период, подумав, как обслуживать трафик, который всегда возрастает в период подготовки к Новому году и во время последующих за ним каникул. Гражданам же в очередной раз напомнили, что в общественном транспорте, торговых центрах и других людных местах они обязаны находиться в масках и перчатках.