В Москве в детских больницах стартовала "Добрая Елка"

В столице стартовала традиционная акция "Добрая Елка Мэра Москвы", которая пройдет в детских больницах до 28 декабря 2020 г. Она организована накануне Нового года Комплексом социального развития города Москвы для детей, находящихся на стационарном лечении в 15 медицинских учреждениях. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Новый год - праздник, который в первую очередь ждут дети. Поэтому, несмотря на некоторые ограничения, мы не должны лишать наших маленьких пациентов новогоднего чуда. Для них это сейчас очень важно. Ведь положительные эмоции способствуют выздоровлению. Мы подготовили 6,5 тысячи подарков для пациентов детских больниц разных возрастов. Самым маленьким подарят развивающие игрушки, настольные игры, головоломки, наборы для рисования и раскраски, а детям постарше - наборы для творчества, пазлы и книги из серии "Школьная библиотека", - рассказала она.

В этом году при организации акции "Добрая Елка Мэра Москвы" особое внимание уделяется мерам безопасности, связанным с распространением коронавирусной инфекции. Поэтому большая часть поздравлений пройдет в палатах. Детям, находящимся в изоляционно-диагностических боксах, передадут подарки через сотрудников медицинских организаций.

Все артисты и персонал пройдут тестирование на коронавирус. Костюмы и реквизит будут продезинфицированы, также предусмотрено обязательное соблюдение перчаточно-масочного режима, контроль температуры тела и обработка рук антисептиками.

Площадками для проведения акции стали медицинские учреждения Департамента здравоохранения города Москвы, в том числе: Детская инфекционная клиническая больница № 6, Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой, Научно-практический центр детской психоневрологии, Детская городская клиническая больница святого Владимира (в том числе филиал №1), НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой, Детская городская клиническая больница №9 им. Г.Н. Сперанского, Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф.Войно-Ясенецкого, Московский Городской Научно-Практический центр борьбы с туберкулезом (филиалы на ул. Чечулина и на ул. Барболина), Московский многопрофильный центр паллиативной помощи, Детская городская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова, Морозовская детская городская клиническая больница и Центр патологии речи и нейрореабилитации.

Активное участие в поздравлении детей и вручении подарков будет принимать Молодежный совет Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.