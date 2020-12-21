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21.12.2020 16:14
Рубрика: Власть

В столице отремонтировали здание кинологического центра

Текст: Ирина Огилько
Почти за двадцать лет эксплуатации здание кинологического центра УВД на Московском метрополитене пришло в аварийное состояние. Но городские власти решили не сносить строение, а капитально его отремонтировать. Ремонт из-за пандемии длился почти год. Как сейчас обживают новинку кинологи и их подопечные, выяснил корреспондент "РГ".

Кинологический центр расположен на северо-востоке столицы, почти под Останкинской телебашней, на безлюдном проезде Дубовой рощи, 11. Лай собак слышится задолго до того, как увидишь мощные ворота с овчаркой на эмблеме центра. И это не удивительно: основную территорию занимают открытые вольеры для служебных собак. Здесь живут 147 немецких овчарок, один лабрадор и пара малинуа.

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В каждом вольере есть зимник - помещение для сна, устланное соломой, для дневного отдыха стоит просторный деревянный лежак. На каждой решетке вольера висит табличка с кличкой, номером, ФИО ответственного инспектора-кинолога. За каждым кинологом закреплена одна собака - в такой паре они и работают на территории метро: два рабочих дня - два выходных.

Основная их задача - отыскивать взрывчатку, оружие, наркотики и прочие запрещенные предметы. И если собаки с радостью после дежурства возвращаются на лежак, то кинологи до недавнего времени не спешили заходить на рабочее место. И вот почему: в здании 2004 года постройки текли трубы, крыша. Как вспоминает старший лейтенант полиции кинолог Надежда Белоусова в здании из крана часто не текла вода, зимой было холодно, обедали прямо в коридорах.

"Туда заходили редко, - продолжает начальник 3-го отделения центра старший лейтенант полиции кинолог-инструктор Нежность Етеревская. - Теперь уютно, теплее, чем дома, чисто. И что самое важное - появилась теплая карантинная комната для собак и лазарет с операционной. У нас щенки есть, так что это необходимые помещения". Раньше, по ее словам, собак возили в ветеринарки, порой упуская драгоценное время, теперь три врача могут даже делать операции.

Как рассказал "РГ" руководитель управления департамента капремонта Москвы Алексей Васютин, во время ремонта аварийного здания сохранили этажность постройки: соединенные трех- и двухэтажные корпуса.

Фото: sobyanin.ru
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"Разгрузили конструкции перекрытий, заменили стяжки облегченным материалом, усилили несущие конструкции, - говорит Васютин. - Чтобы устранить повышенную влажность и протечки в подвале, сделали гидроизоляцию. Заменили всю инженерию, окна, двери, сделали ремонт помещений и перепланировку. Проект обновленного здания утверждали вместе с кинологами". И как результат - значительно улучшились условия труда сотрудников.

Как уточнил "РГ" начальник кинологического центра, подполковник полиции Антон Живов, несмотря на ту же площадь здания, помещения стали удобнее и просторнее. Но штат центра от этого не расширили. "Просто каждый занял свое место, - сказал Живов. - На входе в здание теперь есть дежурная часть, которая контролирует и перенаправляет инструкторов на нужные точки или по срочным вызовам. У 9 кинологических отделений есть свои комнаты для собраний и отдыха, есть большая комната для приема пищи, спортзал с тренажерами, а также зал для повышения квалификации. Есть своя комната для хранения оружия. А в двухэтажном корпусе разместили на первом этаже теплые вольеры для собак, находящихся на карантине, и лазарет с операционной. Это просторные светлые помещения с современной медтехникой".

По секрету он рассказал, что планируют и новые обновления. Так, самое любимое у собак и инструкторов место на территории центра - собачья площадка с различными барьерами, лестницами, бумами. А также профильные тренажеры - пара старых вагонов метро и лестница-эскалатор. Как говорит Живов, эту территорию и вольеры планируют отремонтировать или обновить. Поможет в этом город? Покажет время.

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