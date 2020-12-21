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21.12.2020 15:09
Рубрика: Происшествия

Виновник владимирского ДТП с 16 пострадавшими получил срок

Текст: Элина Труханова (Владимир)

Во Владимирской области вынесен приговор по делу о дорожной аварии с шестнадцатью пострадавшими.

По информации региональной прокуратуры, Гороховецкий районный суд установил, что ночью 2 марта 2020 года на 335-м километре автодороги М-7 "Волга" столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter, которым управлял подсудимый, и грузовик Mercedes с жителем Москвы за рулем. Причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителем микроавтобуса, который врезался в заднюю часть остановившегося на светофоре большегруза.

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- В результате аварии пострадали 16 человек, в том числе один пассажир микроавтобуса скончался, двое получили тяжкие телесные повреждения, - рассказали в надзорном ведомстве.

Суд признал водителя микроавтобуса, жителя Чувашии, виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью двум гражданам, и приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, мужчина лишен права управлять транспортными средствами на два года.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область

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