За игры подростков у костромского Вечного огня наказали продавщицу

Костромские полицейские составили административный протокол на женщину, продавшую подросткам петарды, сообщили в региональном УМВД. С покупкой молодые люди отправились к Вечному огню в райцентре Нерехта и устроили там "салют", смутивший прохожих.

Фото и видео с мемориала появились в соцсетях и вызвал возмущение горожан.

В ходе предпраздничных рейдов по магазинам пиротехники правоохранители наведались и к продавщице - на нее составлен протокол по статье 14.2 КоАП (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена).

- Понесли наказание и подростки, - уточнили "РГ" в пресс-службе УМВД.