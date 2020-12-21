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21.12.2020 15:00
Рубрика: Происшествия

За игры подростков у костромского Вечного огня наказали продавщицу

Текст: Антон Валагин (Кострома)

Костромские полицейские составили административный протокол на женщину, продавшую подросткам петарды, сообщили в региональном УМВД. С покупкой молодые люди отправились к Вечному огню в райцентре Нерехта и устроили там "салют", смутивший прохожих.

Фото: vk.com/club184972505
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Фото и видео с мемориала появились в соцсетях и вызвал возмущение горожан.

В ходе предпраздничных рейдов по магазинам пиротехники правоохранители наведались и к продавщице - на нее составлен протокол по статье 14.2 КоАП (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена).

- Понесли наказание и подростки, - уточнили "РГ" в пресс-службе УМВД.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область

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