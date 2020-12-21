Звонарь рассказал, когда начинается отсчет нового года

Новый год наступает с первым ударом колокола на Кремлевских курантах. Но не нужно ждать, когда они пробьют 12 раз, считает звонарь Московского Кремля и храма Христа Спасителя Константин Мишуровский.

По его словам, пока мы с бокалами в руках ожидаем окончания кремлевского боя, проходит целая минута новорожденного года.

"Не знаю, откуда это появилось, никто этого не утверждал. Это заблуждение... Конечно, психологически мы ждем, что наступление большого часа - это удар большого колокола", - цитирует звонаря РИА Новости.

"Однако новый год начинается с ударом самого маленького, который звучит первым. "Самый первый звук пошел, значит 00.00", - рассказывает Мишуровский.