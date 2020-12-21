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21.12.2020 11:15

АО "Восточный Порт" украсило поселок Врангель к Новому году

Текст: Вадим Иванский
В преддверии Нового года АО "Восточный Порт" по традиции украсило поселок Врангель и занялось благоустройством мест зимнего отдыха жителей микрорайона.
Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт" Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"
Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Предновогоднее оформление Врангеля стартовало с подготовки к зимнему сезону собственной хоккейной коробки - портовики-восточники первыми в Находкинском городском округе провели финальную заливку катка.

Сейчас подготовка к празднику в самом разгаре. Мемориальную стену с морскими барельефами на въезде во Врангель украсили праздничными световыми инсталляциями, в самом поселке установили светодиодную конструкцию "2021" и баннер с новогодним поздравлением от АО "Восточный Порт" и фонда социальных и экологических инициатив предприятия.

Возле памятника Виктору Васяновичу - первому начальнику порта, монтируют световой тоннель, полюбоваться которым жители смогут уже на днях.

Улицы поселка порт украсил елками с гирляндами и тематическими композициями. Праздничной иллюминацией светятся столбы освещения и деревья - с их веток "стекают" световые капли.

Украсил стивидор собственные административные здания и территорию около производственных площадок. Так, в новом сквере рядом со входом на специализированный терминал стоит семиметровая красавица-ель с игрушками и светодиодными гирляндами, еще одна украсила здание бизнес-центра на ГПТУ. Благодаря обновлению световой бахромы и контурного освещения по-новому заиграла подсветка на здании управления порта.

Елку в управлении "Восточного Порта" нарядили поделками местных ребятишек, для которых накануне праздника устроили конкурс на лучшую игрушку. Их работы развесили специально приехавшие Дед Мороз и Снегурочка. Жюри понравились все игрушки, и поэтому всех участников ждут подарки - сертификаты в магазин детских товаров и сладкие призы.

- Надеемся, все это прибавит предпраздничного новогоднего настроения гостям и жителям Врангеля и, конечно, самим портовикам, - говорят в пресс-службе компании. - "АО "Восточный Порт" поздравляет жителей Приморья с наступающим Новым годом! Пусть 2021-й принесет мир и согласие, будет щедрым во всем, откроет новые перспективы, оправдает ожидания, принесет в наши дома уют и благополучие!

Справка "РГ"

АО "Восточный Порт" - крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Стивидор отправляет на экспорт продукцию различных российских производителей. В прошлом году грузооборот терминала достиг 25,51 миллиона тонн. Для поддержки социальных проектов, в АО "Восточный Порт" учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив. Он работает по 12 программам: "Ветераны", "Волонтеры", "Дети", "Духовное развитие", "Здоровье", "Историческое наследие", "Команда Восточного", "Комфортная среда", "Культура", "Образование", "Социальная поддержка", "Спорт".

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