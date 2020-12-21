Дальневосточную авиакомпанию создадут до 1 февраля 2021 года

Дальневосточная авиакомпания на базе "Авроры" будет создана до 1 февраля 2021 года, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Я поставил первым свою подпись под акционерным соглашением о создании такой компании на базе АК "Аврора". Авиакомпания до 1 февраля будет создана", - заявил Чекунков в эфире телеканала "Россия-24".

По словам главы Минвостокразвития, уже достигнуты договоренности с главами 11 регионов, входящих в Дальневосточный федеральный округ, выработаны условия. Финальный документ будет готов уже на следующей неделе.

Чекунков также отметил, что в набсовет авиакомпании войдут все главы субъектов. Название нового авиаперевозчика должны выбрать жители Дальнего Востока путем электронного голосования. Голосование начнется с 21 декабря и продлится до конца дня 31 декабря.

Ранее в аппарате вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева сообщили, что Единая дальневосточная авиакомпания появится до конца этого года, ее участники подпишут акционерное соглашение. По словам вице-премьера, работа по созданию авиакомпании затянулась.

Предполагается, что маршрутная сеть новой авиакомпании будет охватывать более 500 населенных пунктов. Для местных перевозок планируется задействовать 186 воздушных судов. Из них 53 машины российского производства будут приобретены до 2025 года.

Единая авиакомпания создается по поручению президента для повышения транспортной доступности регионов Дальнего Востока.