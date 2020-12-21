Кабмин направит 2 млрд рублей в социальную инфраструктуру Дальнего Востока

Правительство выделит около 2 миллиардов рублей на модернизацию социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке страны.

Средства предусмотрены для Камчатского, Приморского и Хабаровского краев.

"Это позволит построить противотуберкулезный диспансер в Хабаровске, онкологический диспансер в Комсомольске-на-Амуре и новую современную больницу в Елизове, а также еще ряд образовательных, спортивных и культурных объектов, которых так не хватает местным жителям", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.