Кабмин расширит поддержку инвестпроектов на Дальнем Востоке

Правительство РФ повышает инвестиционную привлекательность Дальнего Востока для бизнеса. "Сегодня получить льготное финансирование могут инвестиционные проекты стоимостью свыше 250 миллионов рублей. Снизим эту сумм в пять раз - до 50 миллионов", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Также более чем в два раза, с 5 до 2%, уменьшат ставку кредитования.

"Это сделает для инвесторов более доступными длинные кредиты от государства и существенно расширит возможность участия малого и среднего бизнеса в реализации приоритетных проектов в различных отраслях экономики на Дальнем Востоке" - отметил глава кабинета министров.