На Камчатке экипажи вертолетов "спасли" терпящих бедствие людей

Летчики вертолетной эскадрильи Войск и сил на Северо-востоке России выполни ночные полеты над побережьем и акваторией Авачинского залива.

Экипажи вертолетов Ка-27ПС отработали поиск условно пострадавших по аварийному сигналу радиотехнических средств, а также поработали над удержанием вертолета над заданной точкой при плохой погоде.

"Кроме того, вертолетчики морской авиации отрабатывали пилотирование, навигацию и прохождение заданного маршрута над безориентирной местностью", - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.