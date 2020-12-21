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Рубрика: Власть

На Камчатке экипажи вертолетов "спасли" терпящих бедствие людей

Текст: Юлия Гарднер

Летчики вертолетной эскадрильи Войск и сил на Северо-востоке России выполни ночные полеты над побережьем и акваторией Авачинского залива.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Экипажи вертолетов Ка-27ПС отработали поиск условно пострадавших по аварийному сигналу радиотехнических средств, а также поработали над удержанием вертолета над заданной точкой при плохой погоде.

"Кроме того, вертолетчики морской авиации отрабатывали пилотирование, навигацию и прохождение заданного маршрута над безориентирной местностью", - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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