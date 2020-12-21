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21.12.2020 20:04
Рубрика: Экономика

А в выхлопе - вода

Сахалин переходит на безуглеродную энергетику
Текст: Татьяна Дмитракова (Южно-Сахалинск) , Константин Кокошкин
Российская газета - Спецвыпуск № 288(8342)
В следующем году вступают в силу предусмотренные Парижским соглашением о климате регулирующие меры по снижению содержания парниковых газов в атмосфере.
На острове намерены извлекать водород из природного газа, который здесь же и добывается. Фото: РИА Новости www.ria.ru На острове намерены извлекать водород из природного газа, который здесь же и добывается. Фото: РИА Новости www.ria.ru
На острове намерены извлекать водород из природного газа, который здесь же и добывается. Фото: РИА Новости www.ria.ru

В России пилотным регионом для апробации и запуска лучших отечественных и мировых решений в этой сфере готова стать Сахалинская область. С таким предложением на полях Дальневосточного энергетического форума выступил губернатор Валерий Лимаренко.

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости
На саммите по климату поставили задачи по снижению парниковых газов

"Островной регион мог бы быть территорией опережающего устойчивого развития с низкими выбросами парниковых газов, - сказал глава области. - Уже разрабатывается документ, который поможет создать необходимые условия для внедрения технологий, направленных на сокращение выделения парниковых газов".

Главное направление борьбы с выбросами - перевод генерирующих мощностей с угля и дизтоплива на природный газ. За пять ближайших лет власти региона намерены завершить полную газификацию островных населенных пунктов и перевести половину автотранспорта на газомоторное топливо. "В частности, мы приняли решение запретить покупку автомобилей на бензине или дизтопливе за бюджетные средства, - поделился Валерий Лимаренко. - А жители области могут переоборудовать свою машину бесплатно. Кроме того, мы в два раза снизили транспортный налог для автотранспорта на газе".

Еще один шаг для перехода на чистую, безуглеродную энергетику - широкое использование водорода в качестве топлива. "Сейчас, в свете современного понимания окружающего нас мира, водород - это абсолютное топливо. Вопрос только в том, как его "приручить" и поставить на службу людям за разумные деньги, - подчеркнул помощник руководителя администрации президента РФ Кирилл Молодцов. - Извлечение водорода из природного газа и из воды технологически понятно. И бизнес готов этим заниматься, если это будет экономически обоснованно. Необходимо найти правильное соотношение интересов науки, бизнеса и регулятора. Для этого уже создана рабочая группа под эгидой Минэнерго России".

Производство и транспортировка водорода с Сахалина будет грандиозным проектом для всего восточного экономического сотрудничества

По словам замруководителя рабочей группы НТИ "Энерджинет" Дмитрия Холкина, к 2050 году мировой рынок водородного топлива может перерасти нефтяной. При этом перед Россией стоит задача - к 2035 году наладить экспорт не менее 2 миллионов тонн водорода в год. Одна из перспективных сфер применения нового энергоносителя - автомобильный и железнодорожный транспорт.

"На Сахалине неэлектрифицированная железная дорога, - говорит президент РАН Александр Сергеев. И тут же ставит вопрос: - А нужно ли ее электрифицировать? В последние лет пять-десять достигнут большой прогресс в плане безопасности использования водородных двигателей. Уже есть опыт применения локомотивов на водороде для пассажирского железнодорожного сообщения".

Фото: iStock
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Год назад в ходе V ВЭФ власти региона подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с РЖД, "Росатомом" и группой "Трансмашхолдинг". При этом машиностроители планируют организовать производство поездов на водородной тяге, "Росатому" отведена роль потенциального поставщика водорода.

Пилотным полигоном для движения поездов на водородных топливных элементах, а также создания центра компетенций в этой области и сотрудничества с зарубежными партнерами может стать остров Сахалин, считают в РЖД.

По словам Валерия Лимаренко, руководство области вместе с партнерами также изучает возможности применения водородных технологий и в других секторах экономики региона. Присматриваются к опыту Японии, где водород начали использовать на автомобильном транспорте. "Близость Японии открывает дополнительные экспортные возможности. Производство и транспортировка водорода с Сахалина будет грандиозным проектом для всего восточного экономического сотрудничества", - добавил Александр Сергеев.

Но важно учитывать, что стоимость доставки водорода заметно влияет на цену конечного продукта. По оценке Дмитрия Холкина, на транспортировку приходится от 30 до 70 процентов себестоимости такого топлива. На Дальнем Востоке рассчитывают выстроить технологическую цепочку производства и поставок этого топлива на основе российских разработок. При этом нигде в мире до сих пор системно не решена задача крупномасштабной транспортировки и хранения водорода. "В связи с этим актуальным является создание на Сахалине высокотехнологичного центра компетенций, - считает врио ректора Сахалинского госуниверситета Мария Ганченкова. - В СахГУ предполагается формирование института перспективных энергетических систем. Первым этапом станет открытие центра компетенций по водородной энергетике, который будет заниматься проблемами производства, хранения, транспортировки и применения нового топлива".

А как у них?
Фото: Татьяна Кравченко
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В федеральной земле Нижняя Саксония в Германии запущен первый в мире поезд на топливных элементах. Электричка Coradia iLint получает энергию не из контактной сети, а из источника в самом поезде. На крыше установлены цистерна с водородом и топливный элемент. В нем водород соединяется с кислородом, в результате чего возникает ток. В результате электрохимической реакции в окружающую среду выделяется только вода. Максимальная скорость Coradia iLint - 140 км/ч. Дальность поездки на одной заправке - до 1000 км.

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