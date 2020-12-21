Сахалинские военные досрочно возвели инфекционный центр

В Южно-Сахалинске досрочно сдали в эксплуатацию современное инфекционное отделение строящегося военного госпиталя. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Монолитный железобетонный каркас инфекционного корпуса может выдержать десятибалльное землетрясение.

Лечение здесь будут проходить не только военнослужащие и их семьи, но и гражданское население. Первых пациентов корпус примет в начале следующего года.

Двухэтажный стационар состоит из одно- и двухместных Мельцеровских боксов с настенными консолями для подачи кислорода через клапаны, вентиляцией, связью "пациент - пост медсестры", душевыми кабинами, санузлами и отдельными выходами в прогулочный дворик.

Учреждение оснащено аппаратами искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации, компьютерным томографом, рентгеновским цифровым комплексом и портативным ультразвуковым сканером.

- Я уже 31 год работаю и просто в шоке от того, какая здесь красота и уют, какая аппаратура! - рассказала одна из сотрудниц медучреждения.

За состоянием больных будут следить круглосуточно с помощью камер. В здании работает три лифта: один для транспортировки больных, еще два предназначены для подъема на второй этаж горячего питания.

Передавать пищу и лекарства пациентам будут через окно с ультрафиолетовым облучателем, блокировкой и светозвуковой сигнализацией.

Отмечается, что на втором этапе масштабного проекта планируется возвести главное административно-поликлиническое здание. Корпуса соединят теплыми переходами для перемещения больных между палатами хирургии, операционным блоком и реанимацией. Общая площадь зданий составляет 21 тысячу квадратных метров, территория застройки - шесть гектаров. Медицинский центр сможет принимать до 150 человек одновременно.

В госпитале будут работать собственные службы ремонта медтехники, аптека, гараж, КПП, котельная, трансформаторная подстанция, дизель-генераторная установка, станция медицинских газов, хранилище для продуктов и даже свой клуб с библиотекой.