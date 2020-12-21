Среди петроглифов в Хабаровском крае обнаружили древнего лося

Изображение древнего лося обнаружили среди петроглифов на реке Кия в Хабаровском крае. Археологи проводили мониторинг состояния памятника первобытного искусства и, используя методику фотограмметрии и анализа пространственных данных выявили рисунок, выполненный в рентгеновском стиле.

"Изображение по стилю и технике соответствует традициям, бытовавшим в этом регионе в древности. Оно выполнено на вертикально расположенном участке скальной поверхности методом пикетажа. На корпусе животного четко определяются знаки, изображающие скелет и внутренние органы", - сообщается на сайте КГБУ "Хабаровский краевой центр охраны памятников истории и культуры".

Стоит отметить, что петроглифы на реке Кия входят в Амуро-Уссурийскую провинцию наскального искусства, сформированную памятниками у сел Сикачи-Алян, Шереметьево и местечка Чертово Плесо. Эти петроглифы постоянно изучаются и нередко ученым удается обнаружить новые изображения.