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21.12.2020 10:54
Рубрика: Общество

В Артеме сняли введенный после ледяного шторма режим ЧС

Текст: Анна Бондаренко

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, который был введен после циклона 18-20 ноября, сняли в Артеме, сообщает пресс-служба городского округа.

Отмечается, что решение было принято исходя из сегодняшней ситуации. Все подразделения, которые привлекались к ликвидации ЧС, переведены в повседневный режим работы.

В Приморье сняли введенный после ледяного шторма режим ЧС

Режим ЧС был введен из-за ледяного дождя, который причинил ущерб электроснабжению и другой инфраструктуре. В ходе восстановительных работ ежедневно работали от 80 до 130 человек, привлекались от 20 до 45 единиц техники. С улиц муниципалитета вывезли 28 тысяч кубометров веток, расчистили 200 километров сетей, 126 километров сетей электроснабжения восстановили во время ликвидации последствий стихии.

По предварительной оценке, ледяной дождь повредил более 70 процентов деревьев и кустарников города. Весной администрация Артема проведет дендрологическую экспертизу, чтобы оценить возможность восстановления зеленых насаждений. По подсчетам, сделанным к этому дню, на посадку новых насаждений может понадобиться 35 миллионов рублей, восстановление займет минимум пять лет.

Справка "РГ"

18-20 ноября на южные районы края обрушился циклон, который принес с собой дождь, снег, штормовой ветер. Без энергоснабжения в 73 населенных пунктах остались около 180 тысяч человек, без тепла - 48 тысяч человек, без водоснабжения - 71 тысяча человек. Региональный режим ЧС был введен 20 ноября, развернута работа оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Наиболее сложная обстановка наблюдалась в Артеме и Владивостоке. На сегодняшний день ситуация нормализована.

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