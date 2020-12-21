В ДВФУ рассказали об ученом-биологе, убитом в Санкт-Петербурге

Убитый в Санкт-Петербурге 19 декабря профессор Дальневосточного федерального университета Александр Каганский был одним из ведущих в стране ученых в области генетики, молекулярной и клеточной биологии.

Как сообщает пресс-служба вуза, его научная деятельность широко известна в мире, а результаты работ публиковались в научных журналах.

"Он начал сотрудничать с вузом в 2012 году, запустив в Школе биомедицины научно-образовательный проект по регенеративной медицине и противораковой терапии. Проводил исследования на биоинженерных клеточных системах для создания лекарств и развития новых методов диагностики и лечения социально значимых заболеваний, включая онкологические", - говорится в сообщении.

Александр Каганский был одним из инициаторов создания в науке нового биомедицинского направления - синтетической эпигенетики. Также работал научным сотрудником и заведующим лабораторией в Московском физико-техническом институте, Санкт-Петербургском государственном политехническом университете, Национальном институте рака (США) и Эдинбургском университете (Великобритания).

Напомним, что тело 45-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили во дворе одного из домов. Задержан подозреваемый, который знал погибшего. По предварительным данным, ученый был в гостях, и у него произошел конфликт с хозяином квартиры.