В пунктах пропуска Приморья на границе с КНР началось движение фур

Новости

CNN: США начали выводить своих военных из Сомали 05:11
Сенат США одобрил новый пакет помощи в связи с COVID-19 05:10
Питоны могут войти в рацион жителей Флориды 04:45
В Роспотребнадзоре рассказали об ограничениях после вакцинации от COVID-19 04:39
День зимнего солнцестояния наступил в России 04:14
Латвия и Финляндия прервали международное сообщение с Великобританией 03:36
В ВОЗ не увидели влияния новой мутации коронавируса на летальность 03:31
Для въезда в Сербию теперь нужен тест на коронавирус 03:16
Британский кабмин соберется на экстренное заседание из-за мутации коронавируса 02:53
Эксперты перечислили самые востребованные в 2021 году профессии 02:41
"Необходимые" работники попали во вторую волну вакцинации в США 02:21
Новый штамм коронавируса добрался до Австралии 02:20
Сатурн и Юпитер соединятся на небе впервые за 794 года 01:58
Власти Марокко приостановили авиасообщение с Великобританией 01:45
Саудовская Аравия закрыла границы из-за мутации коронавируса 00:50
Турция приостановила авиасообщение с четырьмя странами из-за COVID-19 00:46
Курс биткоина обновил очередной исторический максимум 00:03
Италия прекратила авиасообщение с Великобританией до 6 января 20.12.2020
В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом 20.12.2020
Вильфанд рассказал, какой бывает погода в Москве на Новый год 20.12.2020
Выявленный британскими врачами штамм коронавируса обнаружили в Италии 20.12.2020
В Петербурге убит известный биолог Александр Каганский 20.12.2020
Германия закрыла авиасообщение с Великобританией 20.12.2020
В Москве ликвидирован пожар в промзоне в Строгино 20.12.2020
В Москве загорелись склады с красками 20.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Пол Маккартни выпустил новый альбом
Пол Маккартни выпустил новый альбом
Каким будет необлагаемый доход по вкладам
Каким будет необлагаемый доход по вкладам
21.12.2020 03:52
Рубрика: В мире

В пунктах пропуска Приморья на границе с КНР началось движение фур

Текст: Ольга Журман

Китайская сторона начала пропускать российские грузовики через два пункта пропуска на границе с Приморьем, сообщает РИА Новости.

КНР закрыла пограничные пункты пропуска в Приморье из-за COVID-19

Ранее граница была закрыта в связи с проведением на территории КНР карантинных мероприятий из-за коронавируса.

Проезд грузовых машин начался еще в выходные дни. Оформлялось по 10 машин в каждую сторону в сутки. Российские фуры въезжали в КНР пустыми и возвращались с грузом.

По данным на утро 21 декабря, перед пунктом пропуска "Полтавка" стоят в очереди 110 грузовиков с российской стороны, в "Пограничном" - 154.

Ранее в пунктах пропуска в среднем за сутки пропускали по 25-30 машин в каждую сторону.

Граница была закрыта со стороны КНР 11 декабря после того, как в КНР было обнаружено два случая заражения коронавирусом в приграничных территориях. По сообщению Генконсульства РФ в Харбине, первый больной в Дуннине работал на таможенном. второй - в приграничном торговом комплексе Суйфэньхэ, занимался разгрузкой импортных товаров.

В регионах В мире Восточная Азия Китай Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Новый штамм коронавируса добрался до Австралии
В Петербурге насчитали менее 1% свободных коек для пациентов с COVID-19
Курс биткоина обновил очередной исторический максимум
Мурашко назвал сроки начала вакцинации от COVID-19 людей старше 60 лет
Астроном рассказал, где увидеть великое соединение планет
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек