В пунктах пропуска Приморья на границе с КНР началось движение фур

Китайская сторона начала пропускать российские грузовики через два пункта пропуска на границе с Приморьем, сообщает РИА Новости.

Ранее граница была закрыта в связи с проведением на территории КНР карантинных мероприятий из-за коронавируса.

Проезд грузовых машин начался еще в выходные дни. Оформлялось по 10 машин в каждую сторону в сутки. Российские фуры въезжали в КНР пустыми и возвращались с грузом.

По данным на утро 21 декабря, перед пунктом пропуска "Полтавка" стоят в очереди 110 грузовиков с российской стороны, в "Пограничном" - 154.

Ранее в пунктах пропуска в среднем за сутки пропускали по 25-30 машин в каждую сторону.

Граница была закрыта со стороны КНР 11 декабря после того, как в КНР было обнаружено два случая заражения коронавирусом в приграничных территориях. По сообщению Генконсульства РФ в Харбине, первый больной в Дуннине работал на таможенном. второй - в приграничном торговом комплексе Суйфэньхэ, занимался разгрузкой импортных товаров.