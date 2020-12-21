Военные строители досрочно построили инфекционный центр на Сахалине

- Здесь мы сможем организовать помощь всем нуждающимся на самом высоком уровне, - говорит начальник 441-го военного госпиталя Алексей Гришин.
Стационар состоит из одно- и двухместных мельцеровских боксов. Конструкция палаты, разработанная когда-то петербургским инженером Эрнестом Мельцером, исключает контакт больного с другими пациентами и медперсоналом. Каждый бокс оснащен настенными консолями для подачи кислорода, вентиляцией, связью "пациент - пост медсестры", душевыми кабинами, санузлами и отдельными выходами в прогулочный дворик. Передавать пищу и лекарства пациентам будут через окно с ультрафиолетовым облучателем, блокировкой и светозвуковой сигнализацией.
Военный госпиталь расположится на шести гектарах, общая площадь зданий превысит 20 тысяч квадратных метров.