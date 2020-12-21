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21.12.2020 19:24
Рубрика: Общество

Контакт исключен

Военные строители досрочно построили инфекционный центр на Сахалине
Текст: Наталья Широкова (Южно-Сахалинск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 288(8342)
В Южно-Сахалинске специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России в рекордные сроки сдали инфекционный центр, который станет частью строящегося военного госпиталя. Стационар укомплектован аппаратами искусственной вентиляции легких, компьютерным томографом, рентгеновским цифровым комплексом и портативным ультразвуковым сканером. Менее года ушло на возведение двухэтажного здания, в котором будут лечить пациентов с коронавирусной инфекцией - как военных, так и гражданских - до 30 человек одновременно.

- Здесь мы сможем организовать помощь всем нуждающимся на самом высоком уровне, - говорит начальник 441-го военного госпиталя Алексей Гришин.

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Стационар состоит из одно- и двухместных мельцеровских боксов. Конструкция палаты, разработанная когда-то петербургским инженером Эрнестом Мельцером, исключает контакт больного с другими пациентами и медперсоналом. Каждый бокс оснащен настенными консолями для подачи кислорода, вентиляцией, связью "пациент - пост медсестры", душевыми кабинами, санузлами и отдельными выходами в прогулочный дворик. Передавать пищу и лекарства пациентам будут через окно с ультрафиолетовым облучателем, блокировкой и светозвуковой сигнализацией.

Военный госпиталь расположится на шести гектарах, общая площадь зданий превысит 20 тысяч квадратных метров.

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