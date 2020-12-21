Вулкан Ключевской выбросил парогазовый столб на семь километров

В Камчатском крае на вулкане Ключевской произошел выброс пара и газа с пеплом на высоту семь километров.

Шлейф распространяется на 152 километра в северо-западном направлении, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения. Взрывы пепла высотой до восьми километров могу произойти в любое время.

Для авиации объявлен оранжевый код опасности. Активность исполина может повлиять на низколетящие самолеты.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7 000 лет.