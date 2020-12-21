Жители Дальнего Востока выберут название для региональной авиакомпании

Жители Дальнего Востока смогут сами выбрать название для новой авиакомпании, которая будет осуществлять местное и межрегиональное авиасообщение, заявил вице-премьер - полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев. Об этом сообщила его пресс-служба.

"Для развития экономики и социальной сферы на Дальнем Востоке необходимо улучшить местное и межрегиональное авиасообщение. Поэтому по поручению президента России Владимира Путина создается дальневосточная авиакомпания, которая будет учитывать интересы всего макрорегиона. Мы хотим, чтобы в ее создании приняли участие дальневосточники. Поэтому решили выбрать ее название открытым голосованием", - сказал Трутнев.

Жители Дальневосточного федерального округа (ДФО) могут выбрать одно из предложенных наименований, либо предложить свой вариант на сайте: aviadv.ru. Итоги конкурса будут поведены 31 декабря. Тогда же среди его участников будут разыграны сертификаты почетного пассажира, дающие право на бесплатный перелет в пределах ДФО.

Ранее сообщалось, что новый авиаперевозчик будет создан в результате слияния авиакомпании "Аврора" и региональных авиаперевозчиков. Объединение под крылом единой компании позволит: обновить авиапарк, создать единую маршрутную сеть, охватывающую сотни населенных пунктов (в том числе, удаленных и труднодоступных), а также повысить качество обслуживания пассажиров. Кроме того это даст возможность сформировать единую сервисную инфраструктуру и центры подготовки летного состава.

Для выполнения местных авиаперелетов задействуют 186 воздушных судов, включая новые самолеты российского производства. Ежегодно новая авиакомпания будет оказывать услуги 2 млн дальневосточников: перевозить до 1,7 млн пассажиров на региональных и межрегиональных рейсах и около 300 тыс. человек на местных маршрутах.

К сегодняшнему дню уже подготовлен перечень удаленных и труднодоступных населенных пунктов, а также значимых направлений полетов. Всего для макрорегиона их 535 - 435 местных и 100 региональных.