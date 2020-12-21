Жительница Ставрополья украла деньги у пятерых "женихов" с Камчатки

Уголовное дело о хищении чужого имущества путем обмана (часть 3 статьи 159 УК РФ) возбудили в отношении жительницы Ставропольского края, которая получила более 350 тысяч от пятерых мужчины из Камчатского края.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Камчатки, мошенница общалась с кавалерами в социальной сети "Друг вокруг" и приложении "WhatsApp". Во время виртуальных романов она сообщала мужчинам ложные сведения о себе и жаловалась на сложное материальное положение. Женщина говорила "женихам", что готова переехать к ним и строить семью. Введенные в заблуждение мужчины перечисляли ей деньги на банковскую карту, чтобы "невеста" могла приехать к ним.

Фигурантка дела уже ознакомлена с обвинительным заключением. Дело передано в Петропавловск-Камчатский городской суд. Аферистке грозит до шести лет лишения свободы.