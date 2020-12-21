Нижегородская школа № 173 получила более трех миллионов рублей в качестве гранта

Уходящий год стал знаковым для нижегородской школы № 173 имени Героя Советского Союза Дмитрия Аристархова: она получила грант в размере 3,16 миллиона рублей по итогам всероссийского смотра.

Школа приняла участие в конкурсном отборе "Создание и поддержка функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" и вошла в число победителей.

По словам директора школы и руководителя проекта Ирины Владимировны Довгаль, ее учреждение зарекомендовало себя как платформа цифрового образования.

- Полученные денежные средства позволяют провести мероприятия технической направленности для учащихся, повысить квалификацию педагогов, обновить образовательные программы в соответствии с современными вызовами в сфере образования и экономики, закупить инновационное оборудование - говорит Ирина Владимировна.

Какими результатами может гордиться школа? Ее педагогический коллектив занимается инновационной деятельностью. Здесь работает лаборатория "Bit education" - федеральный проект по подготовке кадров будущего, курирует и проводит мероприятия лаборатории педагог-организатор Анастасия Сергеевна Гуляева. Учителя математики и информатики Ирина Владимировна Довгаль, Елена Борисовна Бородина, Мария Владимировна Машкина, Тамара Александровна Ионова, Татьяна Афанасьевна Пинкевич, Екатерина Сергеевна Погодина и Кира Львовна Черноталова успешно реализуют проекты "Форсайт-лаборатория дискретной математики" и "Лаборатория прикладной информатики".

В школе функционируют два оборудованных кабинета: класс-лекторий для теоретических мероприятий и мобильный класс-лаборатория для практических занятий. На средства гранта приобретено различное цифровое оборудование: лабораторный 3D-принтер, шлем виртуальной реальности, ноутбуки, проектор, электронный флипчарт, интерактивная сенсорная панель, многофункциональное печатающее устройство, моноблок.

Эта лаборатория 1 сентября 2020 года открыла двери не только для учеников школы 5-11-х классов, но и для учащихся Нижнего Новгорода. Проект направлен на развитие интеллектуальных способностей школьников, повышение интереса к научной деятельности. Целью реализации данного проекта является создание научно-образовательной, творческой и высокотехнологичной среды для учащихся, на базе которой осуществляется обучение по дополнительным общеобразовательным программам научно-технической направленности. Такой формат обеспечивает объединение знаний по математике и информатике для формирования системы ускоренного развития научно-технических способностей детей с целью подготовки инженеров, математиков и ученых нового типа.

Школа сотрудничает с партнерами реального сектора экономики. Совместные мероприятия проводились в формате мастер-классов, воркшопов, дистанционных олимпиад, лекций, викторин, вебинаров. Наиболее интересными, по мнению учащихся, стали мастер-классы: "Как управлять квадрокоптером? От программирования до запуска", "VR-реальность", воркшоп "Плоскость может быть объемной", открытие стационарной выставки "Цифра с нуля". За это время проведены олимпиады, вебинары, лекции с привлечением спикеров реального сектора экономики и Киры Львовны Черноталовой, доцента кафедры "Инженерная графика" Нижегородского государственного технического университета имени Ростислава Алексеева.

В различных мероприятиях приняли участие более 600 человек, среди которых есть победители и призеры олимпиад международного, федерального и регионального уровней.

При поддержке регионального министерства образования с участием первого заместителя министра информационных технологий и связи Нижегородской области Алексея Москвина для учащихся 9-х и 11-х классов в школе прошел урок информатики по теме "Нейросети и коммуникации". Он проводился в рамках всероссийской акции "Урок цифры".

Лаборатория "Bit education" - современное образовательное пространство, деятельность которого подразумевает практическое применение успешных проектов: учащиеся будут использовать полученные знания в соревнованиях профессионального мастерства по соответствующим компетенциям на региональных, российском и международном уровнях. Лаборатория дает возможность каждому участнику проекта проявить свои индивидуальные способности, быть частью команды, является отличной возможностью найти полезное занятие с прицелом на будущее.

Кстати

В 2021 года МБОУ "Школа № 173 имени Героя Советского Союза Д. А. Аристархова" отметит 60-летний юбилей. Лучшим подарком могут стать новые достижения учащихся лаборатории "Bit education".

Материал подготовлен в сотрудничестве с МБОУ "Школа № 173 имени героя Советского Союза Д.А.Аристархова