В Перми экс-главу медцентра обвинили в хищении 1,8 млн рублей

Бывшего руководителя бюджетного учреждения здравоохранения "Пермский краевой центр медицинской профилактики" обвиняют в хищении более 1,8 миллиона рублей.

Как пояснили в прокуратуре Пермского края, следствием установлено, что обвиняемая, используя свое служебное положение, совершала хищение бюджетных средств в течение пяти лет. В частности, женщина заключала фиктивные договоры с аффилированными ей организациями на выполнение работ и оказание услуг. В действительности ничего сделано не было, а денежные средства присвоила себе глава медцентра.

Кроме того, руководительница фиктивно устроила на работу двух граждан. Они передавали свою заработную плату через доверенных лиц обвиняемой.

В ближайшее время уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено в суд города для рассмотрения по существу.