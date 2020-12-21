МВД: Убитая мужем нижегородка перед смертью обращалась в полицию

В МВД по Нижегородской области прокомментировали информацию СМИ о том, что застреленная мужем нижегородка неоднократно обращалась в правоохранительные органы за помощью. Убийство было совершено 18 декабря, после чего мужчина свел счеты с жизнью.

В полиции пояснили, что первое обращение от убитой женщины поступило в конце мая: она написала заявление о нанесении телесных повреждений мужем.

- Неоднократные просьбы сотрудников полиции о прохождении экспертизы с целью установления причиненного вреда женщина проигнорировала. В связи с чем определить тяжесть физического вреда не представилось возможным и было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое впоследствии утверждено надзорным ведомством, - пояснили в пресс-службе МВД по региону.

Еще одно обращение в полицию поступило 7 декабря: в заявлении женщина указала, что их общей дочери приходят двусмысленные сообщения от отца. По этому факту проводится проверка.

37-летняя женщина была убита из пистолета 40-летним мужем 18 декабря на улице Суетинской во время ссоры. Супруги находились в процессе развода: по версии следователей, именно это привело к конфликту, сообщает СК по Нижегородской области.

Разрешения на владение оружием у мужчины не было. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ - убийство.