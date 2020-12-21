В Прикамье три женщины под видом врачей ограбили пенсионерку

В городе Кунгуре Пермского края трех жительниц Рязанской области, представившихся врачами, подозревают в краже.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, подозреваемые представились сотрудникам медицинского учреждения, во что 77-летняя потерпевшая поверила, так как ожидала визита участкового врача. Оказавшись в квартире две женщины стали отвлекать пенсионерку, а третья в это время похитила 650 тысяч рублей и ювелирные изделия. С похищенным имуществом злоумышленницы скрылись.

Обнаружив пропажу, пенсионерка сразу же обратилось в полицию. В результате сотрудникам уголовного розыска удалось задержать злоумышленниц в тот же день, когда они ехали на автомобиле из Кунгура в Пермь. В ходе обыска у них были обнаружены похищенные драгоценности и 606 тысяч рублей.

В настоящее время подозреваемые арестованы. Расследование уголовного дела продолжается.