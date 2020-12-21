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21.12.2020 09:00
Рубрика: Происшествия

В Саратове более 100 жилых домов остались без отопления

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове из-за аварии на теплосетях без отопления остались 120 зданий, в том числе 101 многоквартирный жилой дом. Температура воздуха на улице минус 12 градусов.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, аварийная ситуация случилась на трубопроводе диаметром 720 миллиметров в Ленинском районе на пересечении улиц Саперная и Тверская. По поручению главы города на месте аварии будет развернут оперативный штаб.

В свою очередь в Саратовском филиале компании "Т Плюс" заявили, что с 8 часов понедельника ведутся ремонтно-восстановительные работы на теплосети по улице Тверской.

- Дефект был выявлен в ходе контрольного осмотра, - информирует пресс-служба компании.

Завершить ремонт энергетики обещают к 24 часам.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

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