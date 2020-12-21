В Саратове более 100 жилых домов остались без отопления

В Саратове из-за аварии на теплосетях без отопления остались 120 зданий, в том числе 101 многоквартирный жилой дом. Температура воздуха на улице минус 12 градусов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, аварийная ситуация случилась на трубопроводе диаметром 720 миллиметров в Ленинском районе на пересечении улиц Саперная и Тверская. По поручению главы города на месте аварии будет развернут оперативный штаб.

В свою очередь в Саратовском филиале компании "Т Плюс" заявили, что с 8 часов понедельника ведутся ремонтно-восстановительные работы на теплосети по улице Тверской.

- Дефект был выявлен в ходе контрольного осмотра, - информирует пресс-служба компании.

Завершить ремонт энергетики обещают к 24 часам.