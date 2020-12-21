В школах Оренбуржья отменили занятия из-за морозов

Из-за сильных морозов в ряде школ Оренбуржья отменены занятия в школах. По данным регионального гидрометцентра, сегодня ночью в отдельных районах области температура опускалась ниже 30 градусов.

Так, в понедельник администрация Гайского городского округа сообщила, что в школах сельских населенных пунктов занятия отменены полностью, а в городе Гае - для учащихся с 1 по 9 класс.

Управление образования Новотроицка проинформировало об отмене уроков в школах города для учеников младших классов - с первого по четвертый.

В Орске из-за морозной погоды рекомендовали ограничить пребывание на улице без сопровождения взрослых учащихся 1-4 классов. При этом родители вправе самостоятельно решать: вести ребенка в школу или нет.

В Кувандыке также оставили этот выбор за родителями. Если ребенок остается дома, необходимо сообщить об этом классному руководителю. С детьми будет организовано дистанционное обучение.

А управление образования горадминистрации Оренбурга напомнило о том, что учебные занятия в морозные дни для младшеклассников рекомендовано отменять при температуре ниже 25 градусов, для учеников 5 - 8 классов - при 28 градусах и ниже, а для старшеклассников - от 30 градусов.