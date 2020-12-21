В Тольятти запустили производство новой LADA Niva Travel

В понедельник, 21 декабря, на АО "Лада Запад Тольятти", которое входит в АО "АвтоВАЗ", началось серийное производство обновленного внедорожника LADA Niva Travel. Старт выпуску модернизированной легенды дали губернатор Дмитрий Азаров, президент АО "АвтоВАЗ" Ив Каракатзанис и генеральный директор АО "ЛАДА Запад Тольятти" Юрий Скульский.

Проект обновления автомобиля Niva одобрен Советом директоров компании в июне 2018 года и завершается в соответствии с графиком, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, вызванную пандемией. Реализовать планы автозаводу помогла активная позиция Дмитрия Азарова, который не только на региональном уровне поручил оказать помощь предприятию, но и весной этого года обратился к президенту страны Владимиру Путину за поддержкой всего автопрома и конкретно АО "АвтоВАЗ". Глава государства поддержал инициативу Дмитрия Азарова и оказал беспрецедентную поддержку, благодаря чему автозавод стабилизировал экономическую ситуацию, а в ноябре вышел на новые рекорды, продав более 38 000 автомобилей LADA, что на 21,9 процента больше, чем в ноябре 2019 года. Это является лучшим показателем месяца с декабря 2013 года.

- Очень важно, что это событие происходит в юбилейный для "АвтоВАЗа" год, когда мы отмечаем 50-летие выхода первого автомобиля здесь, на волжских берегах. Этот год мы постарались провести празднично, отметить его торжественными событиями. Да, нам помешала пандемия, условия этого года, чтобы в полной мере ощутить праздник на всей территории Самарской области и в городе Тольятти. Некоторые сложности испытала и наша главная производственная площадка - "АвтоВАЗ", - отметил Дмитрий Азаров. - Но теперь благодаря поддержке президента все позади. Я не раз говорил, что Тольятти - это город президентского внимания. Конечно, совершенно точно можно сказать, что главный и самый крупный трудовой коллектив постоянно в зоне внимания президента страны. Благодаря его решениям восстановлен спрос, автозаводу удалось вторую половину года проходить гораздо лучше, чем было в предварительных расчетах. Этот первый автомобиль является очень хорошим подтверждением того, что если внимание к производителю есть, то высокопрофессиональный, ответственный, талантливый и работоспособный коллектив всегда готов ответить встречными трудовыми обязательствами, всегда готов к новым свершениям и победам.

Niva была создана в начале 2000-х годов на базе ВАЗ-2123 и с тех пор остаётся одним из самых популярных полноприводных автомобилей в России. Модель постоянно модернизируется, чтобы с каждым разом становиться более современной, надёжной и комфортабельной. Таким образом, в первоначальную конструкцию автомобиля внесено более 2000 изменений. Поставщиком основных узлов - кузова, шасси, силового агрегата - с начала производства является АО "АвтоВАЗ".

Новая страница в истории Niva началась в прошлом году, когда Тольяттинский автозавод полностью выкупил у General Motors акции их совместного предприятия в Тольятти и вернул себе бренд Niva.

- Это большое достижение, особенно для команды "Лада Запад Тольятти", которая качественно и в срок справилась с этим важным проектом. Niva имеет долгую историю и славный путь. Более 650 тысяч таких автомобилей сегодня ездят по дорогам и бездорожью России, СНГ и других стран. С возвращением легендарного названия Niva в семью LADA мы открываем новую страницу в его истории. Хочу вас заверить, что в ближайшие годы с этим именем будет связано много важных и интересных новостей, - сказал Ив Каракатзанис.

На этот раз значительные изменения произошли во внешнем виде автомобиля: капот дополнен более объёмными выштамповками, крупноячеистой решеткой радиатора и новыми фарами. Боковые молдинги и более рельефные накладки на арках колес в сочетании с новым дизайном колесных дисков подчёркивают выдающиеся внедорожные характеристики модели. Задняя часть так же изменилась, получив полностью светодиодные задние фонари и более рельефный бампер. В исполнении Off-road образ Niva Travel дополняют штатный шноркель, внедорожные шины и обвес из неокрашенного пластика, который защитит кузов при движении по пересеченной местности. При этом узловые детали и агрегаты не изменяются.

- Хочу сказать слова благодарности губернатору, правительству Самарской области, которые на федеральном и региональном уровне с самого первого дня поддерживают наш проект. Без их поддержки нам было бы очень трудно, - подчеркнул генеральный директор АО "ЛАДА Запад Тольятти" Юрий Скульский.

Познакомившись с производством обновленной модели, Дмитрий Азаров также вручил работникам АО "АвтоВАЗ" государственные награды за вклад в развитие предприятия и автомобилестроения в целом.

Справка "РГ"

Продажи модернизированного автомобиля LADA Niva Travel стартуют в 2021 году, точная дата начала продаж внедорожника будет объявлена дополнительно.