В Уфе потушили пожар на станции переливания крови

В Башкирии ликвидировали открытое горение на станции по переливанию крови. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Сообщение о пожаре в здании на улице Батырской поступило в МЧС в 5:51 по московскому времени. Пожару присвоили повышенный ранг. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что открытое горение происходит на четвертом этаже отдельно стоящего здания. Персонал к этому времени эвакуировал из здания 150 человек.

Пожар на площади 80 квадратных метров локализовали в 6:25, а через несколько минут ликвидировали и открытое горение. К тушению пожара были привлечены 15 единиц техники и 61 человек личного состава.

По предварительным, данным никто не пострадал. На месте работают эксперты пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.