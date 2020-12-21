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21.12.2020 07:19
Рубрика: Происшествия

В Уфе потушили пожар на станции переливания крови

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Башкирии ликвидировали открытое горение на станции по переливанию крови. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Астраханской области
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Сообщение о пожаре в здании на улице Батырской поступило в МЧС в 5:51 по московскому времени. Пожару присвоили повышенный ранг. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что открытое горение происходит на четвертом этаже отдельно стоящего здания. Персонал к этому времени эвакуировал из здания 150 человек.

Пожар на площади 80 квадратных метров локализовали в 6:25, а через несколько минут ликвидировали и открытое горение. К тушению пожара были привлечены 15 единиц техники и 61 человек личного состава.

По предварительным, данным никто не пострадал. На месте работают эксперты пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.

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