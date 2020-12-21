В Ульяновске из-под сепаратора мусора спасли кота в мешке

Очередную живую находку обнаружили на мусоросортировочном комплексе по обработке ТКО в Ульяновске, сообщает региональный оператор ООО "Горкомхоз".

На линии предсортировки в завязанном мешке был обнаружен кот. Сотрудник предприятия наткнулся на него, когда разрезал мусорный пакет чтобы подготовить содержимое для дальнейший сортировки.

"К сожалению, случаи выброшенных в мусор животных учащаются и большая проблема в том, что найти ответственных за содеянное невозможно. - говорит директор регионального оператора "Горкомхоз" Игорь Перфильев. - Кот упитанный, чистый, ухоженный. Видно, что до недавнего времени был чьим-то домашним питомцем. Жестокость людей удивляет. Еще бы немного, и мешок с котом мог попасть в сепаратор. К счастью, животное не пострадало, но очень напугано".

Это не первый, а уже третий случай за последние два месяца, когда при сортировке отходов сотрудники этого регоператора находят животных. Ранее здесь же подобным образом были спасены две красноухие черепахи и африканский еж.