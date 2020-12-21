ВятГУ получает благодарности от партнеров за проведение уникальных курсов повышения квалификации

В декабре в университете завершают свое обучение 1260 человек из 57 регионов нашей страны, в том числе и представители субъектов, нуждающихся в ускоренном развитии.

На имя ректора Валентина Пугача поступило письмо из Тюменского индустриального университета с благодарностью за реализацию программы повышения квалификации "Цифровые технологии машиностроительного производства". Программу для коллег провели ученые Политехнического института ВятГУ в рамках федерального проекта "Новые возможности для каждого" национального проекта "Образование".

Хотим отметить, что совершенствование навыков и компетенций научно-педагогических работников Тюменского индустриального университета в области цифровых технологий подготовки современного машиностроительного производства крайне необходимо в условиях нашего динамично развивающегося региона. Полученные компетенции планируем использовать при разработке программ повышения квалификации в области подготовки бакалавров по техническим направлениям, реализуемым в ТИУ, и приглашаем к сотрудничеству коллектив авторов курса "Цифровые технологии машиностроительного производства ВятГУ.

Современные подходы, требования и инновационные процессы, внедряющиеся в различные отрасли, диктуют необходимость освоения новых компетенций как преподавателям вузов, так и работникам предприятий. За время реализации проекта слушателями освоено семь программ повышения квалификации:

- "Современные методы бионанотехнологии"

- "Положения правил надлежащей производственной практики (GMP")

- "Биомониторинг как средство повышения экологической компетенции работников образования естественно-научного цикла"

- "Технологии сопровождения лиц с инвалидностью"

- "Цифровизация образования и методика электронного обучения"

- "BIM-проектирование гражданских зданий и сооружений"

- "Цифровые технологии машиностроительного производства".

Практикоориентированность, доступная подача материала, заинтересованность преподавателей и актуальность тем - ученые университета получают добрые отклики и на финише программы. Вот только часть отзывов:

"Курс очень интересный! Преподавательский состав высококвалифицированный и увлеченный своей работой! Приятные в общении люди и профессионалы своей деятельности как в области проектирования, так и в области преподавания. Очень интересно проходят занятия! Материал излагается так, что, кажется, посади смотреть ребенка и через 1,5 часа получишь BIM- проектировщика. Слушатели, которые присутствуют онлайн, тоже очень увлеченно участвуют, за счет этого ощущаешь себя полноценным обучающимся, это вдохновляет выполнять задания, а не быть просто слушателем курса".

"Авторы ведут курсы доступно, на высоком уровне. Материал расширяет границы моих интересов и является полезным для освоения новой для меня программной среды. На основании полученных материалов разрабатываем программу повышения квалификации для одного из наших промышленных партнеров".

"Хочу выразить особую благодарность за великолепную работу с моими образцами на сканирующем электронном микроскопе. Надеюсь, на продолжение сотрудничества".

Все слушатели получат удостоверения о повышении квалификации установленного образца. Университет, в свою очередь, выражает благодарность участникам за неподдельный интерес к представленным тематикам, обратную связь и приглашение к сотрудничеству. География наших слушателей, ровно, как и география новых совместных проектов - широка и перспективна. Вятский государственный университет в лице руководства и преподавателей курсов надеется, что уникальный опыт распространится и получит новое развитие в разных уголках России.

Материал подготовлен в сотрудничестве с Вятским государственным университетом