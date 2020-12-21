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21.12.2020 19:27
Рубрика: Общество

Маршрут как на ладони

В Татарстане начали отслеживать путь "скорой"
Текст: Ольга Кондрева (Казань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 288(8342)
Жители Татарстана теперь могут отслеживать местонахождение карет "скорой помощи" в режиме реального времени. К интерактивной карте, которая, как и мобильные приложения такси, отображает все передвижения машин, уже подключились 364 бригады "03".

Новый электронный сервис доступен для граждан на сайте www. sp.tatarstan.ru, а также через баннер на Портале госуслуг Татарстана. Его разработало Минцифры РТ совместно с Центром ИТ-технологий, Минздравом РТ и компанией ICL-КПО ВС.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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К системе подключены все восемь крупных станций и 42 отделения скорой медпомощи, работающих при ЦРБ. Одновременно на дежурстве находятся 250 бригад. Интерактивная карта позволяет проследить маршрут каждой, что поможет снизить телефонную нагрузку на диспетчерскую службу "03". А она колоссальная: только в Казани в кол-центр поступает до 1,5 тысячи звонков в сутки.

- Зачастую, когда бригада задерживается на вызов, граждане начинают повторно набирать номер "скорой", - говорит замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Радик Гисмятов. - В результате, пока одни звонят сугубо для того, чтобы выяснить, где задержалась машина, другие не могут вызвать "скорую".

По его словам, скоро повторных звонков в "скорую" станет меньше. А уже с 2021 года граждане смогут отслеживать маршрут "своей" бригады "03". После того как человек вызовет "скорую помощь", на его мобильный телефон придет СМС с кодом, который нужно будет ввести на сайте интерактивной карты. После этого все перемещения "его" кареты "скорой помощи" станут как на ладони.

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