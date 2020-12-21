Жительница Набережных Челнов родила троих детей в течение года

В прошедшее воскресенье акушеры-гинекологи Камского детского медицинского центра приняли у челнинки третьи роды за 2020 год. На свет появился мальчик весом 3590 грамм, которого назвали Саидом. 11 месяцев назад 20 января этого года женщина родила двойню - Сафию и Кабира.

"Такие случаи, когда у женщины между первыми и вторыми родами столь маленький перерыв, не редки, - говорит главный врач по акушерству и гинекологии КДМЦ Алексей Эстрин. - В данной же ситуации интересен сам факт того, что женщина стала многодетной матерью в рамках одного календарного года. В настоящее время роженица и малыш чувствуют себя хорошо".

С января по октябрь 2020 года в Татарстане родились 34,3 тысячи детей, что на 4,4 процентов меньше, чем годом ранее. За 10 месяцев 2019 года на свет появилось 35,9 тысяч малышей.