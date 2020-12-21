Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом на Алтае

В Алтайском крае на трассе под Бийском пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В аварии пострадали четыре человека, в том числе подросток и шестилетняя девочка.

- Столкновение произошло примерно 08.50 по местному времени на 10-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в обход города Бийска, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю. - По предварительной информации, водитель автобуса "ПАЗ" не уступил дорогу и допустил столкновение с грузовым автомобилем.

В результате ДТП телесные повреждения получили две женщины, а также 17-летний подросток и шестилетняя девочка. Прибывшие на место аварии сотрудники дорожно-патрульной службы оказали первую помощь пострадавшим и восстановили движение транспорта на этом участке. Сейчас инспекторы ДПС выясняют все обстоятельства дорожного происшествия, чтобы установить виновника аварии.