Директор школы отдала 52 тысяч рублей на подарки "комиссии из Москвы"

52 тысячи рублей перечислила сегодня мошенникам директор одной из школ Прокопьевского района.

В школу позвонил мужчина, который представился заместителем прокурора области и сообщил: "К вам едет комиссия из Москвы". А затем добавил, что у одного из членов комиссии день рождения, и ему нужно вручить цветы, хорошее шампанское и подарок. Для удобства "зампрокурора" предложил перевести ему на карту около ста тысяч рублей. Аналогичный звонок поступил и в районное управление образования. В результате директор школы перечислила на указанный преступником счет 52 тысяч рублей.

- Прокуратура Прокопьевского района провела проверку и направила материалы в следственный орган для возбуждения уголовного дела, - сообщила старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.

Прокуратура области официально заявляет, что телефонные звонки от якобы представителей ведомства с просьбами приобрести дорогостоящий алкоголь, продукты питания, перевести деньги на номера мобильных телефонов квалифицируются по статье 159 УК РФ (мошенничество). При получении такого рода звонков гражданам следует незамедлительно обращаться с заявлениями в ближайший отдел полиции.