На Ольхоне нашли самое старое дерево в России

Лиственница "Страж Ольхона", растущая на одноименном байкальском острове в Иркутской области, названа самым старым деревом в России. Ее возраст - 777 лет, сообщает пресс-служба ФГБА "Заповедное Прибайкалье".

В топ-5 старейших деревьев страны вошла и 606-летняя сосна "Одинокий воин", которая также произрастает на Ольхоне.

Кроме двух деревьев с Байкала, по данным Центра древесных экспертиз "Здоровый лес", в пятерку вошли сосна из Хакасии (753 года), дубы из Псковской области (598 лет) и Дагестана (508 лет).