Первый центр "Работа России" открылся в Томской области

В Томской области начал работу первый в регионе модернизированный центр занятости населения под новым федеральным брендом "Работа России". Его открыл губернатор Сергей Жвачкин.

Новый кадровый центр "Работа России" разместился в томском бизнес-центре "Красное знамя" на проспекте Фрунзе. Он занял площадь более 2,5 тысячи квадратных метров. Единовременная пропускная способность центра занятости составляет 250 человек.

Рабочее пространство кадрового центра "Работа России" организовано в формате open space: здесь предусмотрены зоны мастер-классов и тренингов, цифровых сервисов, кабинеты тестирования, помещения для онлайн мероприятий и скайп-собеседований. Кроме того, выделена отдельная зона для работодателей и зал-трансформер для проведения коллективных мероприятий. Модернизированный центр оборудован таким образом, чтобы его услугами могли воспользоваться маломобильные граждане.

В церемонии открытия кадрового центра под брендом "Работа России" также приняли участие заместители губернатора Андрей Антонов, Анатолий Рожков и Иван Деев, исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер, глава Томского района Александр Терещенко, генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Томск" Владислав Бородин, ректор Национального исследовательского Томского государственного университета Эдуард Галажинский, руководители отраслевых объединений работодателей.

- Кадры решают все! Этот советский лозунг никогда не потеряет актуальность. Кадры - главный ресурс любого предприятия. Какие будут кадры - от рабочего до первого руководителя - такой будет наша страна, - заявил на церемонии открытия центра губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Центр "Работа России" дает работодателям возможности оперативного подбора сотрудников, повышения компетенций персонала. А соискателям предоставляет функцию навигатора по образовательным и карьерным траекториям, используя, в том числе, ресурсы университетов. Для этого в кадровом центре запускается сервис Открытого университета - бесплатных образовательных программ для всех граждан.

- Мы модернизируем центры занятости по национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости". А модернизация - это не новый стол и компьютер. Это новые возможности для предприятий и людей, которые в новом кадровом центре смогут найти работу "под ключ", - отметил губернатор Сергей Жвачкин.

По словам главы региона, в дальнейшем кадровые центры "Работа России" будут открываться и в других муниципалитетах Томской области.