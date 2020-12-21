В Новосибирской области осенью запустили самую крупную в регионе солнечную электростанцию.

Как сообщили в компании Neosun Energy, которая выступила подрядчиком проекта, СЭС общей мощностью 62 кВт установлена на территории мобильной стройплощадки на месте будущего микрорайона "Пшеница" в поселке Краснообск, который входит в Новосибирскую агломерацию.

СЭС, оснащенная 150 высокоэффективными батареями, - первая в России, где применяются новейшие модули с рекордным КПД ячеек - 23,2 процента. Такие модули позволяют получить больше "зеленой" энергии, занимая при этом меньше территории. Пока солнечная электростанция применяется для собственных нужд строительной компании, но, как говорит гендиректор Neosun Energy Илья Лихов, в дальнейшем СЭС позволит ежегодно экономить на электроэнергии более чем 400 тысяч рублей и снизит количество выбросов углекислого газа на 67 тонн, а такой объем под силу переработать 3676 деревьям.

"Запуск солнечной электростанции на площадке мобильного стройгородка - эксперимент. Мы хотим понять, сколько электроэнергии мы можем собрать, чтобы в будущем компенсировать ее на пожарную сигнализацию, освещение мест общего пользования и прочие нужды", - поделился технический директор строительной компании Павел Рогожников.

Эксперты отмечают, что бизнес все больше проявляет интерес к "зеленым" технологиям. Это обусловлено не только экологической сознательностью, но в первую очередь умением считать деньги и возможностью получить независимый источник энергоснабжения. По оценке Neosun Energy, росту рынка ВИЭ будут способствовать доступная цена солнечных электростанций, высокая скорость строительства и окупаемости таких решений, а также желание бизнеса снизить свою зависимость от роста цен на электроэнергию и топливо.

Эксперты отмечают, что бизнес все больше проявляет интерес к "зеленым" технологиям

Илья Лихов уверен, что условия для развития солнечной энергетики есть во всех федеральных округах. Обилие солнечных дней - в южной части Центральной России, Урала и Поволжья. В таких городах, как Пенза, Воронеж, Казань, Екатеринбург, Томск, Новосибирск или Красноярск правильно спроектированная и построенная на базе качественного оборудования солнечная энергоустановка сгенерирует более 1150 киловатт-часов в год на один киловатт мощности. Это превосходит средние показатели расчетной выработки солнечных электростанций Германии, которая входит в число лидеров по вводу СЭС среди стран Евросоюза.

Справка

По данным Neosun Energy, мощность СЭС, построенных в СНГ за 10 лет, достигла 7,6 ГВт. При этом Россия вошла в число лидеров Содружества по переходу на солнечную энергетику (1,5 ГВт), уступив первую строчку лишь Украине (5 ГВт). Сибирский федеральный округ в начале этого года находился на втором месте после Южного по объему мощностей фотоэлектрических установок, введенных в эксплуатацию бизнесом за последние шесть лет. В СФО этот показатель составил 1,6 МВт, в ЮФО - 11,3 МВт.