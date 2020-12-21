Омская область стала лидером Всероссийского фестиваля "ВместеЯрче"-2020.

Беречь ресурсы под силу каждому, в том числе и подросткам. Экономия может вылиться в приличную сумму. Фото: Пресс-служба минэкономики Омской области

Участниками форума стали не только горожане, но и жители всех сельских районов. Несмотря на пандемию, сибиряки продолжают проявлять активность в популяризации энергосбережения, охраны природы и труда работников ТЭК.

"Мы участвуем в фестивале "ВместеЯрче" уже не первый год. Так сложилось, что в регионе он неизменно проходит интересно и массово. Условия пандемии-2020 внесли в привычный ритм существенные коррективы, заставили нас уйти в онлайн, надеть маски и ввести строгий санитарный регламент. Тем не менее нам не только удалось справиться с ситуацией, но и приобрести новый неоценимый опыт, который пригодится в перспективе", - сообщила "РГ" главный аналитик регионального минобразования Анастасия Юркова.

В этом году участниками фестиваля "ВместеЯрче" стали более 1300 школ, клубов, библиотек, других учреждений из 32 районов Омской области. В рамках форума состоялись десятки выставок, мастер-классов, конкурсов, встреч, экскурсий на предприятия ТЭК. По данным регионального минэкономики, в общей сложности к культуре энергопотребления приобщились более 235 тысяч жителей региона.

Как оказалось, уроки на темы важности экономии ресурсов, способов энергосбережения, альтернативных источников энергии могут быть совсем не скучными, если их организовать в виде квестов и интерактивных тренингов. В этом году к их созданию активно подключились школяры и студенты.

Проект "ВместеЯрче" - один из способов ненавязчивого воспитания у подрастающего поколения внимательного отношения к природе

"Мы провели исследования, на основе которых создали игру для школьников. Ребята должны найти правильные ответы на вопросы по заданной теме. Самый быстрый получит приз, - рассказал студент Омского колледжа профтехнологий Владислав Терехин. - Если честно, создавая тест, мы сами для себя сделали немало любопытных открытий. Оказывается, для чистки зубов достаточно стакана воды. Ковер уменьшает потери тепла через пол. Любая протечка крана, даже капельная, уносит до 15 кубометров воды в год. А чистые батареи излучают больше тепла, чем запыленные. Если все потери умножить на число жителей, получатся астрономические цифры. И теперь, играя, школьники тоже начинают это понимать".

Еще один обучающий интерактив "Сияние города" знакомит учащихся 5-7 классов с системой электрификации в России. Каждая из двухсот карт, которыми пользуются игроки, несет самую разную информацию, помогающую развивать кругозор. Причем ребята играют сразу в четыре вида энергетики: тепловую, гидравлическую, ядерную и альтернативную. Цель игры - первым проложить электропровод к обесточенному городу.

"Благодаря "умным" картам, я, например, узнал, что половину всех солнечных систем производят в Японии. А ветряные мельницы в Китае и Персии начали строить еще тысячу лет назад. И что одна ветряная турбина может обеспечить светом пятьсот домов", - делится омский шестиклассник Денис Белозеров.

В электричество играют не только школьники, но и студенты, для которых молодые технари придумали квест "Энергосбережение". Нескучная викторина в стиле программы "Своя игра" заставляет первокурсников задуматься о влиянии хозяйственной деятельности человека на окружающую среду. О том, как помочь планете избежать таяния антарктических льдов и парникового эффекта. Возможно, повзрослев, они смогут воплотить собственные решения в практику.

Самыми массовыми в сельской местности оказались конкурсы рисунков, плакатов на тему "Умный дом". Вторая по популярности задача - как правильно утилизировать мусор. Причем дети не только играют, но и вносят в экологический процесс свой посильный вклад.

"Летом наши подростки организовали десяток команд. Провели акцию "Сдай батарейку". Собрали более двух тысяч использованных аккумуляторов. Мало того, продолжают это дело и уже приучили селян сдавать отработанные зарядки. Нам остается только их отвезти в специализированный центр для дальнейшей утилизации, - сообщила "РГ" директор Исилькульского центра по работе с детьми и молодежью Наталья Иванькова. - К тому же, когда это интересно, дети и подростки охотно делятся своими впечатлениями и знаниями с ровесниками в Cети. Находят единомышленников. И отрядов становится больше".

Специалисты считают, что проект "ВместеЯрче" - один из способов ненавязчивого воспитания подрастающего поколения, их внимательного отношения к природе, окружающей среде, разумной бережливости. К чему это приведет, увидим. Как говорится, посеешь привычку, пожнешь характер.