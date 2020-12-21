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21.12.2020 20:03
Рубрика: Экономика

Дышите глубже

Сибирские теплоэлектростанции стали меньше чадить
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Спецвыпуск № 288(8342)
Новосибирские теплоэлектростанции за десять лет снизили выбросы загрязняющих веществ на 25 процентов - с 92,7 тысячи до 69 тысяч тонн.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

К таким выводам пришли специалисты Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК).

Фото: iStock
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Вопрос состояния воздуха для Новосибирска последние годы один из актуальных. Как отмечает председатель постоянной комиссии Совета депутатов по городскому хозяйству Игорь Кудин, мониторинг выявляет довольно тревожные тенденции: в городе повышенный уровень диоксида азота, пыли. А на долю ТЭЦ приходится около 39 процентов всех выбросов. С 2018 года депутаты и представители общественных экологических организаций держат на контроле ситуацию с переводом крупнейшей в Новосибирске ТЭЦ-5 с каменного на бурый уголь. В прошлом году и начале этого проводились замеры загрязнения окружающей среды в пяти контрольных точках золоотвала. И мощность гамма-излучения в границах золоотвала оказалась ниже, чем в среднем по городу.

Именно ТЭЦ-5 среди новосибирских ТЭЦ сегодня лидирует по объемам снижения выбросов. В пресс-службе Новосибирского филиала СГК объясняют это комплексом принятых мер. На поддержание в хорошем состоянии очистного оборудования СГК направляет примерно 200 миллионов рублей ежегодно. После ремонта энергоблока ТЭЦ-5, проведенного этим летом, выбросы в атмосферу снизятся еще на 300 тонн в год.

В 2021 году СГК планирует приступить к строительству новых систем золоудаления на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Речь идет о переводе с прямой схемы на оборотную, более современную и экологичную. Вложения в строительство систем составят 672 миллиона рублей.

На долю ТЭЦ приходится почти 40 процентов всех вредных выбросов сибирской столицы

Зола и шлак, образующиеся при сжигании угля на станциях, транспортируются на золоотвалы. Использованная вода после очищения сбрасывается в протоку Малая Затонская, которая соединяется с Обью. Такой способ вывода золошлаков был предусмотрен проектом станций, но сейчас он устарел и требуются более современные решения. "После строительства новых систем осветленная вода с золоотвалов, где оседают все золошлаки, будет возвращаться обратно на станции. Забор воды из Оби уменьшится примерно на 10-12 миллионов кубометров в год для каждой ТЭЦ", - пояснили в компании. Строительство рассчитано на несколько этапов, полностью завершить проекты планируется к 2023 году.

25 процентов составило снижение вредных выбросов новосибирских теплоэлектростанций за последние 10 лет

В целом в Новосибирске за десятилетие воздух стал менее грязным. Валовый выброс в 2018 году составил 168 тысяч тонн против 262,4 тысячи тонн в 2010 году.

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