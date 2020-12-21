Сибирские теплоэлектростанции стали меньше чадить

Новосибирские теплоэлектростанции за десять лет снизили выбросы загрязняющих веществ на 25 процентов - с 92,7 тысячи до 69 тысяч тонн.

К таким выводам пришли специалисты Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК).

Вопрос состояния воздуха для Новосибирска последние годы один из актуальных. Как отмечает председатель постоянной комиссии Совета депутатов по городскому хозяйству Игорь Кудин, мониторинг выявляет довольно тревожные тенденции: в городе повышенный уровень диоксида азота, пыли. А на долю ТЭЦ приходится около 39 процентов всех выбросов. С 2018 года депутаты и представители общественных экологических организаций держат на контроле ситуацию с переводом крупнейшей в Новосибирске ТЭЦ-5 с каменного на бурый уголь. В прошлом году и начале этого проводились замеры загрязнения окружающей среды в пяти контрольных точках золоотвала. И мощность гамма-излучения в границах золоотвала оказалась ниже, чем в среднем по городу.

Именно ТЭЦ-5 среди новосибирских ТЭЦ сегодня лидирует по объемам снижения выбросов. В пресс-службе Новосибирского филиала СГК объясняют это комплексом принятых мер. На поддержание в хорошем состоянии очистного оборудования СГК направляет примерно 200 миллионов рублей ежегодно. После ремонта энергоблока ТЭЦ-5, проведенного этим летом, выбросы в атмосферу снизятся еще на 300 тонн в год.

В 2021 году СГК планирует приступить к строительству новых систем золоудаления на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Речь идет о переводе с прямой схемы на оборотную, более современную и экологичную. Вложения в строительство систем составят 672 миллиона рублей.

На долю ТЭЦ приходится почти 40 процентов всех вредных выбросов сибирской столицы

Зола и шлак, образующиеся при сжигании угля на станциях, транспортируются на золоотвалы. Использованная вода после очищения сбрасывается в протоку Малая Затонская, которая соединяется с Обью. Такой способ вывода золошлаков был предусмотрен проектом станций, но сейчас он устарел и требуются более современные решения. "После строительства новых систем осветленная вода с золоотвалов, где оседают все золошлаки, будет возвращаться обратно на станции. Забор воды из Оби уменьшится примерно на 10-12 миллионов кубометров в год для каждой ТЭЦ", - пояснили в компании. Строительство рассчитано на несколько этапов, полностью завершить проекты планируется к 2023 году.

25 процентов составило снижение вредных выбросов новосибирских теплоэлектростанций за последние 10 лет

В целом в Новосибирске за десятилетие воздух стал менее грязным. Валовый выброс в 2018 году составил 168 тысяч тонн против 262,4 тысячи тонн в 2010 году.