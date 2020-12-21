В Красноярске 16 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом

Шестнадцать человек пострадали в результате аварии в Красноярске. Пассажирский автобус ПАЗ врезался в МАЗ на Октябрьском мосту.

Как сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю, грузовик стоял на обочине по причине поломки, но не выставил аварийный знак.

"В результате аварии за медицинской помощью обратились 16 пассажиров, водитель автобуса не пострадал. В отношении водителя грузового автомобиля составлен ряд административных материалов, в том числе и за не выставленный знак аварийной остановки", - говорит в МВД.