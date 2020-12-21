В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 2,9

Землетрясение магнитудой 2,9 зафиксировано в Кемеровской области.

Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. Эпицентр землетрясения находится между Кемерово и Новокузнецком, возле города Полысаево и Моховского угольного разреза.

Сообщений о разрушениях не поступало.

Специалисты геофизической службы не связывают сейсмособытие с техногенным воздействием, поскольку взрывные работы на угольных разрезах, по их словам, в ночное время не проводят. Также сейчас все эти работы жестко контролируются.