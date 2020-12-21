В Новосибирске открылся фестиваль нового китайского кино

В новосибирском центре культуры и отдыха "Победа" открылся фестиваль "Новое кино Китая". До 23 декабря зрители смогут увидеть шесть фильмов - не только авторские, но и зрительские, а также посетить лекции, принять участие в обсуждениях.

Фестиваль открылся самым кассовым в мире фильмом года: посвященная героической обороне Шанхая военная драма режиссера Гуань Ху "Восемьсот" стала первым блокбастером после восстановления кинотеатрального показа.

- Составляя программу второго фестиваля, мы ставили несколько целей: во-первых, показать российскому зрителю, насколько интересным и многообразным может быть китайское кино. Во-вторых, в некоторой степени изменить сложившиеся у отечественного зрителя стереотипы. В-третьих, создать моду на коллективный просмотр китайского кино на большом экране, - отметил директор учебного центра НГТУ "Институт Конфуция" Игорь Хрипунов.

Также в программе - премьера семейного анимационного фильма "Белая змея", комедии и фильм "Однажды все наладится" (режиссер Ван Цзин), продюсером которого выступил великий Цзя Чжанкэ. Художественный фильм основан на реальных событиях и посвящен деятельности начинающего журналиста, работающего в условиях эпидемии атипичной пневмонии 2003 года.

Фестиваль завершится 23 декабря фильмом "Воздушный шарик" тибетского режиссера Пема Цедена. Действие разворачивается в глуши Тибетского нагорья в 1993 году, когда действовала политика "одна семья - один ребенок". Фильм носит этнографический и комедийный характер, но рассказывает о важных социальных проблемах.

Показы пройдут на китайском и тибетском языках с русскими субтитрами.

Как рассказала программный директор по событийному кино кинотеатра "Победа" Анна Огородникова, также в программе фестиваля - лекция Владислава Пастернака "Китайское и мировое кино до и после ковида", выставка фотографий Сани Шанович "Китай. Первое знакомство" и конкурс зрительских рецензий.

Проводит фестиваль Институт Конфуция Новосибирского государственного технического университета при поддержке Центра языковых обменов и международного сотрудничества при Министерстве образования КНР в партнерстве с центром культуры и отдыха "Победа".