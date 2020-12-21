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21.12.2020 16:58
Рубрика: Власть

В Сибири в 2021 году построят полигон для испытаний ракеты "Сармат"

Текст: Юрий Гаврилов

Летные испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" будут проводиться в Красноярском крае. Под эту задачу в будущем году там построят специальный полигон. Об этом в понедельник, 21 декабря на заседании коллегии Минобороны РФ сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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По его словам, площадку под испытания перспективной баллистической ракеты обустроят в районе поселка Северо -Енисейский. Возведение данного объекта министр отнес к приоритетным задачам ведомства.

Известно, что тяжелый "Сармат" придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете РС-20В "Воевода", которую на Западе прозвали "Сатаной".

На прошлой неделе в интервью "Красной звезда" командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал, что сейчас предприятия промышленности продолжают набор готовности к государственным летным испытаниям этого ракетного комплекса. "Уже сегодня в Ужурском ракетном соединении, развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению. Постановка на боевое дежурство планируется в 2022 году", - сообщил тогда Каракаев.

А на коллегии Минобороны Сергей Шойгу приоткрыл планы ведомства по другим стратегическим комплексам РВСН. Министр, в частности, сказал, что в 2021 году предстоит поставить на боевое дежурство 13 пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс" и "Авангард". Также планируется завершить строительство для новых стратегических комплексов инфраструктуры в ракетных дивизиях, расположенных в Козельске, Ясном, Ужуре, Новосибирске и Йошкар-Оле.

Шойгу уточнил, что за счет дополнительного финансирования, выделенного на производство данных комплексов, планируется выйти на уровень современности стратегических ядерных сил в 88,3 процента.

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