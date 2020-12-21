Мишустин поручил проверить полноту выплат медработникам

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил за неделю проверить ситуацию с выплатами медицинским работникам, помогающим пациентам, больным коронавирусом, в Мурманской, Свердловской, Нижегородской и Тверской областях, а также информацию о закрытии районных больниц в Алтайском крае. Этим займутся Минздрав, Минтруд, Росздравнадзор, Роструд и Фонд социального страхования.

Отдельно будет решаться вопрос с кадрами в медицинских учреждениях Кандалакшского района Мурманской области. Руководство региона вместе с Минздравом и Росздравнадзором должно разобраться в ситуации и до 25 декабря доложить правительству о принятых мерах.

Ряд поручений главы кабинета министров касаются помощи больным коронавирусом. Минздрав до 29 декабря оценит ситуацию с доступностью медикаментов для амбулаторных пациентов по всей стране.

Поручения даны по итогам прошедшей 17 декабря большой пресс-конференции президента.