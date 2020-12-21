Общительной китаянке не дали вывезти из Петербурга 20 килограммов банкнот

Сотрудники Пулковской таможни не разрешили гражданке Китая вывести за территорию России 20 килограммов памятных банкнот с эмблемами Чемпионата мира по футболу 2018 года. Девушка утверждала: все 20 тысяч купюр она хочет раздать друзьям в качестве сувениров.

Как сообщают в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, купюры были номиналом 100 рублей, таким образом, девушка везла с собой 2 миллиона рублей наличными.

Но дело в том, что гражданка Китая воспользовалась зеленым коридором, по которому проходят граждане без декларируемых товаров. Но суммы больше 10 тысяч долларов декларировать надо обязательно. Поэтому девушке и запретили перевозить деньги из Петербурга в китайский Шеньжень.

Сама же девушка рассказала, что такое количество сувенирных купюр купил ее друг в Москве и что никакой коммерческой цели она не преследовала.

Правда, сувенирные банкноты продаются значительно дороже номинала. В регионах России, где проводились матчи FIFA 2018, сувенирная сторублевка продается минимум за 500 рублей. В других странах цены на такие банкноты могут быть еще выше.