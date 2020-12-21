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21.12.2020 16:00
Рубрика: Власть

В Калининграде закрыли стихийный фудкорт на рождественской ярмарке

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Калининграде точкам общепита запретили работать на рождественской ярмарке на острове Канта. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Илья Баринов.

Фото: iStock
В Калининграде кафе и рестораны не будут работать в новогоднюю ночь

По его словам, временное размещение объектов нестационарной торговли не противоречит требованиям постановления "О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности". Решение об открытии ярмарки приняло руководство Кафедрального собора, расположенного на острове Канта. Инициатива была согласована с министерством культуры и туризма Калининградской области.

Предполагалось, что основная масса нестационарных торговых точек будет торговать сувенирами, изготовленными калининградскими ремесленниками. Чтобы жители региона смогли купить новогодние и рождественские подарки без посещения помещений магазинов.

Однако фактически остров превратился в стихийный фудкорт. Причем гости ярмарки не соблюдали масочный режим, социальную дистанцию, личную гигиену. Как заявил Илья Баринов, это произошло при отсутствии контроля со стороны руководства Кафедрального собора, должностных лиц регионального министерства, а также предпринимателей, осуществляющих торговлю едой.

Сейчас точки общепита на острове Канта закрыли. Должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. На продавцов сувениров запрет не распространяется, рождественская ярмарка продолжает функционировать.

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